Football : Servette prolonge le contrat d’Alain Geiger

L’entraîneur grenat, en poste depuis l’été 2018, est lié avec le club genevois jusqu’en 2023.

«Je suis fier d’être grenat et de continuer le job dans un club que j’aime.» Alain Geiger n’a pas caché sa joie au moment d’annoncer la prolongation de son contrat jusqu’en 2023 avec Servette. L’entraîneur valaisan, arrivé à l’été 2018 au bout du lac, a été le grand artisan de la promotion genevoise en Super League en 2019 puis de la qualification européenne. «J’ai passé déjà deux très belles années et demie ici, a encore déclaré le coach dans un communiqué de presse du SFC. J’ai beaucoup de plaisir à travailler au Servette et de continuer à maintenir le cap.»