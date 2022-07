Football: Servette ramène un point miraculeux de Bâle

Il y avait pourtant tout lieu de craindre que les fortes chaleurs et l’horaire très précoce étouffent les bonnes intentions des uns et des autres. Il n’en fut rien. Ce Bâle-Servette aura été agréable à suivre. Avec des situations de but des deux côtés, et notamment pour Adam Szalai, régulièrement servi dans des positions bien avantageuses, mais qui a buté deux fois sur Jérémy Frick (5e, 12e), avant de trouver la barre (40e). Pour les Servettiens, c’est notamment Patrick Pflücke que l’on a vu le plus menaçant, avec deux essais dans le premier quart d’heure.