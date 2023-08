Football: Un Servette extraordinaire élimine Genk

Être réduit à dix dès les premières secondes du match (vilaine et stupide faute de Crivelli, explulsé), être mené au score deux fois par Genk, être capable deux fois de revenir pour égaliser, perdre au passage Frick, blessé, et peut-être Antunes aussi: l’histoire belge de Servette avait mal commencé, mais à ce destin trouble, les Grenat ont opposé un courage exemplaire, incroyable. Jusqu’à pousser Genk dans les prolongations. Jusqu’aux tirs au but. Jusqu’à se qualifier pour le troisième tour éliminatoire de la Ligue des champions. Dingue!