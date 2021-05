Football - Servette reçoit Lausanne

Ce dernier derby de la saison revêt donc d'une importance capitale pour les deux équipes. Les Vaudois pourraient trouver un sens à leur fin de saison, eux qui ne gagnent plus depuis quatre rencontres (3 nuls et 1 défaite) et les Grenat, outre consolider leur troisième place, chercheront à l'emporter une première fois face au LS cette année.