Fofana tente de se faufiler entre Obexer et Simani. Servette n’a pas réussi à faire la différence.

Servette est parti en vacances, mercredi soir, sur une immense frustration. Celle d’avoir abandonné deux points au cancre Vaduz (cinq défaites de suite) au bout du dernier corner de son année. C’est finalement une tête de Sandro Wieser à la 87e minute d’un match insipide qui a empêché les hommes d’Alain Geiger de valider leur regain de forme avec une sixième victoire de l’exercice. Mais il faut l’écrire tout de suite, celle-ci aurait eu tous les attributs du parfait hold-up , tant Vaduz a traversé cette triste soirée bien plus en jambes.

Sans idée ni intensité, Servette aurait dû être puni de sa passivité bien plus tôt. D’abord lorsque Gaël Ondoua servait de manière incompréhensible Tunahan Cicek sur la ligne des 16 mètres. La frappe de ce dernier glissait entre les mains de Frick pour s’en aller mourir sur le bas de la transversale avant que le portier servettien ne récupère le cuir sur sa ligne (27e). Sans doute un miracle de Noël.

Très intéressant techniquement, Tunahan Cicek, lui, venait d’écrire le premier chapitre d’une soirée à oublier. Dans l’ordre, le meneur de jeu liechtensteinois « croqua » en effet une nouvelle occasion en or en enlevant trop son plat du pied (43e). Il trouvait ensuite un Jeremy Frick héroïque au bout d’une rupture éclair née d’un ballon perdu par Fofana (47e). Enfin, il couronnait son œuvre en levant le coude au-dessus de sa tête pour offrir un penalty inespéré au Grenat (58e).

Le pied de Grejohn Kyei ne tremblait pas et Servette se retrouvait à gérer une avance quasi inespérée. La suite? Un Vaduz qui pousse comme il peut - donc très peu. Des Servettiens qui attendent pour exploiter quelques contres, comme lorsque Kyei, parfaitement lancé par Mendy, enlevait trop son lob (75e). Et un match qui semble ne pas pouvoir quitter son faux rythme. Jusqu’à ce dernier rush liechtensteinois et ce corner repris de la tête par Wieser. De quoi donner des regrets à des Servettiens qui ont bien besoin de vacances .