Football: Servette repart à la quête des étoiles de la Ligue des championnes

«On va à Glasgow pour gagner, pas pour faire de la figuration, annonce Richard Feuz. Si on n’y croyait pas, on n’aurait pas fait le déplacement». Le directeur sportif de la section féminine de Servette sait pourtant qu’il sera extrêmement compliqué de se qualifier à nouveau pour la phase de poules de la Ligue des championnes. Celle qui avait vu 12’782 personnes garnir les travées du Stade de Genève pour la réception de Chelsea le 9 novembre dernier.

En Écosse, les Grenat disputent une sorte de mini-tournoi dans le cadre du premier tour des qualifications de la C1. Pour continuer à rêver de retrouver les étoiles de la compétition reine, les joueuses d’Eric Sévérac devront d’abord, en demi-finales, éliminer le Paris FC – qui compte deux internationales helvétiques dans leurs rangs, Coumba Sow et Eseosa Aigbogun – ce jeudi à 14h, avant de disputer dimanche une finale contre le vainqueur du duel entre l’AS Rome et Glasgow City. Ce qui, en cas de succès, ouvrirait les portes d’un 2e tour où les vices championnes suisses pourraient croiser le fer avec des formations comme le PSG, Arsenal, ou encore le Bayern Munich. Une mission presque impossible.

Huit nouvelles joueuses

«Il faut bien se rappeler que ce que l’équipe a réalisé l’année dernière était un authentique exploit», rappelle Richard Feuz. Une «surperformance», comme il l’appelle, qu’il sera encore plus dur de rééditer cette année du fait que les Grenat ont cédé leur couronne. En perdant la finale du championnat aux tirs au but contre Zurich, Servette Chênois a été reversé dans la «Voie de la Ligue». Tandis que les Zurichoises affrontent les championnes des Îles Féroé, de Chypre et de Lettonie, les Genevoises défient les troisièmes de Ligue 1, et les deuxièmes de Serie A et de Scottish Women’s Premier League. De quoi raviver des regrets.