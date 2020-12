Avec l’enchaînement des matches et la répétition des efforts, la liste des blessés ne cesse de s’allonger. Servette peut en témoigner lui qui, au moment de prendre la route du Letzigrund, a dû se priver de plusieurs titulaires. Victime d’une pointe à la cuisse jeudi soir contre Sion, Alex Schalk a ainsi rejoint Sasso, Henchoz, Imeri, Kone et Stevanovic dans le clan des éclopés.

Mais une autre (mauvaise) surprise allait encore s’ajouter, avec l’absence, plus inattendue, de Steve Rouiller, le patron de la défense, qu’Alain Geiger a bien dû se résoudre à laisser souffler. Après avoir systématiquement tout joué depuis cet été, Rouiller, jamais suspendu ni remplacé, a cette fois-ci été ménagé, le Valaisan ayant aligné douze matches de championnat et deux de Ligue Europa. C’est bien simple: en tenant compte de la fin de l’exercice passé, l’homme n’avait plus quitté le terrain depuis le 12 juillet, soit 1800 minutes de temps de jeu accumulées sans interruption.