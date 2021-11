Football – Servette retrouve enfin le succès

Il y a un petit peu plus de légèreté qui flotte dans l’air au-dessus du Stade de Genève ce dimanche soir. Après six défaites consécutives (dont cinq en Super League) et huit match e s sans victoire, Servette a retrouvé le succès contre Grasshopper. Les Grenat s’imposent 3-2, et cela permet de respirer un peu en mettant fin à cette interminable séquence.