Kone se rate, Cognat se blesse

Le premier mouvement aurait dû être le bon. On parle de cette action la n c ée dès la troisième minute de jeu sur la droite entre Stevanovic et Cognat, qui se prolongeait sur la gauche , v ers Mendy. Le latéral servettien, après un crochet, allait offrir un but tout fait à Koro Kone. Le buteur grenat était seul, dans les cinq mètres de Bâle, le ballon qu’il recevait était parfait, ras-terre, précis. L’Ivoirien n’avait plus qu’à dévier dans la cage pour ouvrir le score. Il envoyait le ballon sur la latte. Presque plus compliqué… On veut bien invoquer la malchance, les centimètres ou les millimètres de trop, mais à la fin, il y a une réalité: la balle aurait dû finir au fond des filets. C’est peut-être trivial ou réducteur, mais si le buteur attitré ne convertit pas ce genre d’offrandes, tout devient compliqué.