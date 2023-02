Football: Servette retrouve le sourire face à Grasshopper 

La dernière victoire des Genevois en Super League remontait au 20 octobre 2022, et c’était face à… Grasshopper ! La boucle s’est bouclée, samedi soir à la Praille, et un doublé de Chris Bedia a remis Servette sur la voie de la victoire. Retour provisoire à la deuxième place du classement pour les Grenats.

Après un début de première mi-temps un peu mou, il fallait visiblement un électrochoc pour que les Servettiens se réveillent. Et c’est la VAR qui a sonné l‘alarme, à la 55e minute. Après un corner tiré par les Zurichois, une main de Rouiller, déjà coupable de quelques erreurs défensives en première période, a été signalée dans la surface de réparation. Aucun débat possible et une égalisation signée Dadashov grâce à un penalty particulièrement bien tiré. Manifestement, c’est ce dont avaient besoin les Grenats pour retrouver leur jeu. À peine deux minutes plus tard, Chris Bedia surgit de la pénombre et fait parler son instinct de buteur pour inscrire le 2-1.