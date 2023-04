Super League: Servette se retrouve et écrase Zurich

Servette n’a pas manqué ses retrouvailles avec son public, mercredi soir contre Zurich (4-0). Avant le match, la question était sur toutes les lèvres au Stade de Genève: quelle va être la réaction des Genevois après le 6-1 encaissé quatre jours plus tôt à Berne contre Young Boys. La réponse ne s’est pas fait attendre, elle est venue des pieds de Chris Bedia, après une minute de jeu seulement. L’attaquant ivoirien a trompé du pied gauche le gardien zurichois Yanick Brecher et a placé les siens devant. Servette semblait relancé.

Cette impression s’est confirmée au fil des minutes, les hommes d’Alain Geiger tentant plus devant les buts adverses que les Zurichois. Et la libération est venue à la 38e minute quand Patrick Pflücke a profité d’un assist de Derek Kutesa pour inscrire le deuxième but servettien.

Après quatre rencontres sans victoire, les Genevois devaient retrouver la joie de gagner et cette rencontre a peut-être servi de détonateur. On en veut pour preuve les 25 tirs au but des Servettiens (contre 7 tentatives zurichoises). Une volonté de bien faire devant la cage adverse qui a été récompensée. D’abord à la 54e minute, quand Chris Bedia a marqué son deuxième but de la soirée, sur la deuxième passe décisive de Derek Kutesa, et à la 85e, lorsque Hussayn Touati a planté le quatrième, assisté par Kevin Mbabu.