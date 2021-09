Football - Servette réussit un récital contre Saint-Gall

Un avantage déjà confortable au vu des circonstances que les Genevois allaient encore rapidement aggraver par Cognat (18e) et Rouiller (26e). Sonné, Saint-Gall tentait bien de réagir mais il lui fallait une petite incompréhension entre Frick et Rouiller pour que Youan parvienne à réduire le score dans le but vide (36e).

But d’un défenseur

La suite a été moins spectaculaire malgré la volonté de Servette de corser un peu plus l’addition et celle de son courageux adversaire de d’abord chercher à limiter les dégâts et, quand l’occasion se présentait, de tenter de donner au score des allures plus acceptables.