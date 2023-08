Football: Servette rêve d’un autre exploit

Yoan Severin et Servette ont rendez-vous avec leur histoire mardi à Genève.

Après leur défaite 2-1 de l’aller à Glasgow, les Grenat ont pour ambition de montrer que le Stade de Genève ne sera pas à guichets fermés pour rien: il y a quelque chose de spécial avec cette équipe. Et la perspective d’accéder aux barrages de la plus grande des compétitions européennes n’est qu’un glorieux et juteux bonus.