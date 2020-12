Kasami (23) a marqué le seul but de la rencontre face à Servette.

Servette souffle toujours le chaud et le froid. Le froid un peu trop souvent, en réalité. À Bâle, après une victoire presque miraculeuse qui avait redonné des couleurs aux Grenat contre Zurich, c’est une défaite qui a refroidi les Servettiens.

Si certaines choses se mettent en place, d’autres font toujours défaut et il s’agira d’éviter le coup de gel à Vaduz, mercredi prochain. Gaël Clichy pourrait faire ses débuts. Il faudra compter sur l’expérience du Français pour redonner un moral intact à ses nouveaux coéquipiers.

On ne sait pas vraiment si ce but a opéré comme une sonnette d’alarme, mais il faut croire qu’il a au moins un peu réveillé les Grenat. Jusque-là, que cinq minutes, oui, mais toutes de douleur. Bâle passait pa r la droite de la défense genevoise, avec un Stocker prompt à faire mille misères à Sauthier. Servette défendait bas, trop bas, il perdait le ballon vite, trop vite.

Kyei était l’homme de la situation

Le 4-1-4-1 de Geiger répondait en miroir à celui de Sforza, mais dans le onze servettien, le même que celui qui avait commencé contre Zurich. Quelque chose clochait. Le mérite des Grenat aura été de réagir sans s’affoler. Pour se donner du volume de jeu, il fallait avoir le ballon, ne pas le perdre dès la deuxième passe. Ils ont alors pris un peu plus de temps pour poser leurs schémas. Ceux-ci passaient systématiquement ou presque par le côté droit, avec Stevanovic. Congat et Valls s’appliquaient aussi à la conservation du ballon, à sa circulation.

Mais Servette a surtout pu compter sur un point d’ancrage indispensable devant. Grejohn Kyei était l’homme de la situation. L’attaquant de pointe a reçu bien des ballons, il les a souvent contrôlés et remis. Cela permettait aux siens de remonter le bloc défensif, de souffler aussi. Il ne s’en est pas tenu qu’à ce seul rôle. Alerté, il s’est aussi souvent retourné, malgré Klose ou Cömert, il a touché la lucarne extérieur e sur une demi-volée folle (29e), il a été contré in extremis deux ou trois fois. Une menace planait, Bâle et Servette avaient des arguments.