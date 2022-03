Football – Servette rentre de Zurich avec trois points

Cette saison de Super League est ainsi faite qu’on ne sait pas vraiment à quoi peut encore aspirer Servette. Il n’y a plus grand-chose à aller décrocher (la 4e place, qui ne servira probablement à rien, peut-être), ni à risquer (le 9e Lucerne est à 15 points). Mais il y a du football à produire, encore. Et, avec du spectacle, c’est encore mieux, à l’image de ce but du 3-2 décisif inscrit par Ronny Rodelin contre Grasshopper dimanche. Avant d’inscrire le 4-2, en toute fin de rencontre.

A force d’accumuler les critiques (pas toujours justifiées), le Français a répondu d’une sacrée manière. Un reprise de volée de l’extérieur du pied qui a fini sa trajectoire dans la lucarne d’André Moreira. Idéal pour laisser une trace sur cette saison bien compliquée. Son deuxième but a été plus sobre, profitant d’un parfait service de Miroslav Stevanovic après une transition. Idéal pour des Grenat qui signent une deuxième victoire consécutive, après celle contre Young Boys mardi.

Une attaque de seconde période poussive

Deux buts, pour deux égalisations. Heureusement, avant et après, Servette a maîtrisé son sujet. Alex Schalk, sur une talonnade (9e), et David Douline, en écrasant trop son tir après une bonne récupération (29e) n’avaient pas pu tromper Moreira. Alors la tâche est revenue à Kastriot Imeri, qui n’avait plus marqué depuis son doublé du 4 décembre à YB. L’international a transformé un penalty qu’avait obtenu Vincent Sasso, victime d’un involontaire mais très mauvais coup à la tête de Herc. Puis, dans la foulée du 1-1, un centre en retrait de Miroslav Stevanovic est arrivé un peu miraculeusement à Schalk, permettant au Néerlandais d’inscrire le deuxième but servettien.