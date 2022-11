Football: Servette se qualifie dans la douleur

Avec un «onze» en grande partie remanié, les Grenat subissaient d’entrée le jeu très agressif et conquérant de Wohlen. Des Argoviens - vainqueurs de la plupart des duels - qui multipliaient les offensives et les occasions face à des adversaires dépassés. Et la seule petite longueur d’avance que comptait le pensionnaire de 1re ligue à la pause le récompensait très mal d’une suprématie totale durant une première demi-heure à sens unique.

Sur le seul but argovien, le jeune (17 ans) Alessandro Vogt se jouait du tout aussi jeune Diogo Monteiro pour tromper Omeragic au premier poteau (12e). Non content de mener au score, Wohlen aurait pu, et dû, accentuer son avance si Seferi - seul face à Omeragic - Golaj et l’intenable Tayey avaient fait preuve d’un peu plus de lucidité au moment d’effectuer le dernier geste.