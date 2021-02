Miroslav Stevanovic, auteur de deux buts dont un sur un superbe retourné, a été l’homme du match à la Praille. Eric Lafargue

En attendant les matches de dimanche, Servette a réalisé un joli bond au classement. Avec un succès 3-1 sans appel, face à un Zurich il est vrai privé de six titulaires en puissance, les Genevois se sont remis sur le droit chemin. S’ils ont eu une multitude d’occasions, il leur a fallu trois corners (dont un qui finira en penalty), pour passer l’épaule. La preuve des progrès à faire, toujours et encore à la finition. Mais ce succès était indispensable et personne ne fera la fine bouche dans le clan grenat, malgré des frayeurs inutiles en fin de rencontre.

La vilaine habitude

Surtout pas après le début de match. Aussi puissant que soudain, le tir de Rohner a surpris tout le monde, Servette, Frick, Zurich et Rohner lui-même sans doute. Une mine, comme on dit, un boulet de canon qui a laissé le portier genevois impuissant. C’était la 12e minute de jeu et les Grenat étaient déjà menés au score, une vilaine habitude. Sauf que cette fois, ce n’était pas sur une erreur individuelle, mais sur un exploit adverse. Même si Rohner, sur son côté droit, a eu tout loisir de contrôler et d’armer son tir sans être inquiété.

Forcément, cela commençait donc très mal pour Servette. Face à ce Zurich B privé de Nathan, Doumbia et Kramer, suspendus, ainsi que de Dzemaili, Kololli ou Tosin, blessés, l’opportunité était belle de forcer la décision. Massimo Rizzo avait aligné une sorte de 3-5-2 pour tenter de boucler les espaces. Forts de ce but tombé du ciel, les Zurichois pouvaient voir venir. Ils ont vu venir. Ils ont vu les Servettiens, agressifs dans les duels, imposer une domination étouffante. Quelques scènes chaudes ont secoué le FCZ, prémices de ce qui devait arriver. Ce n’est pas sur une action de jeu que Servette a réussi à faire plier Zurich. C’est sur un corner de Valls, dévié une première fois par la tête de Kyei, puis conclu par celle de Stevanovic. C’était la 26e minute. Les hommes de Geiger faisaient honneur à la 100e de leur entraîneur sur le banc grenat.

Le bijou de Stevanovic

Il restait l’essentiel à faire: passer l’épaule. Jamais vraiment à l’abri d’une rupture zurichoise, Servette dominait copieusement. Mais avec les difficultés que l’on sait pour concrétiser sa possession de balle.C’est juste après la pause que les Servettiens auraient pu faire mentir tout le monde, et plutôt deux fois qu’une, avec deux actions d’école à la 48e et la 49e. Un jeu à deux entre Cognat et Stevanovic d’abord, pour une remise délicate du Français vers Schalk (tir pas cadré). Puis Stevanovic qui décalait Schalk, lequel lançait idéalement Kyei seul devant Brecher: geste presque parfait, le ballon s’écrasait sur le poteau.

D’autres occasions se sont enchaînées pour les Genevois, qui avaient élu domicile dans la moitié de terrain zurichoise. Il manquait à chaque fois la dernière passe ou le dernier geste .Alors c’est encore un corner qui a fait le bonheur mérité des Servettiens. Valls trouvait Sasso au deuxième poteau pour une remise vers Stevanovic. Le reste n’est que grâce: un ciseau magique qui faisait mouche (62e 2-1).Des corners puisque cela marche? Très bien. C’est encore sur un coup de coin que le 3-1 est tombé à la 67e. Kryeziu plaquait Rouiller sous les yeux de M. Piccolo: penalty sans appel. Valls prenait ses responsabilités et mettait fin à une série de trois penalties manqués de suite.Il y aura encore eu les scories d’une fébrilité toujours présente en fin de match, quand Zurich tentait tout pour se redonner espoir, mais les Grenat tenaient leur os et n’allaient pas le lâcher.