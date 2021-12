Football – Super League – Servette s'impose grâce à Imeri

Au terme d'une rencontre pleine de rebondissements, Servette s'impose 2-1 grâce à un Imeri en grande confiance. Le jeune international a marqué un doublé, le premier but sur penalty et le second sur un splendide coup franc direct. Belle victoire servetienne ce soir qui permet aux hommes de Geiger de revenir à 4 points de YB. Les Young boys payent cash le carton rouge, deux jaunes, de Martins en toute fin de première mi-temps. Les Bernois ont longtemps posé des problèmes aux Genevois mais le penalty transformé par Imeri a fait beaucoup de mal aux Bernois.