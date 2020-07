Football

Servette s’égare à Zurich

Les Grenat, trop approximatifs, essuient leur première défaite depuis la reprise (2-0).

Dans la course à la quatrième place, qualificative pour les éliminatoires de l’Europa League, ce Zurich – Servette valait son pesant de cacahuètes. Eh bien ce sont les Zurichois qui ont raflé la mise, bien plus tranchants durant une heure de jeu, avant de contrôler le réveil grenat désordonné. Servette a donc perdu son premier match depuis la reprise et voit Zurich revenir à sa hauteur au niveau comptable au classement.