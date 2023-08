Football: Servette s’en sort bien en Ecosse et peut rêver

Douline expulsé

En difficulté, les Genevois ont eu de la chance dans leur malheur. Sans deux mauvais choix de Danilo en contre-attaque, l'addition aurait pu être plus lourde avant même la demi-heure. Et quand il n'a pas manqué ses passes, le Brésilien a envoyé une volée dans les étoiles (37e). Sam Lammers, lui, a raté une cage béante une minute plus tard, au bruyant (et des fois insultant) désespoir de fans, qui s’attendaient une avalanche de buts après les 15 premières minutes.

Les Glaswégiens n'ont pas trouvé les mots non plus juste avant la pause, quand une main de Dessers a traîné sur un ballon anodin et repéré par le VAR. Servette a obtenu un penalty tombé du ciel et Chris Bédia ne s'est pas fait prier pour le transformer. Un miracle, d’autant plus que Douline a ensuite été expulsé (59e). Mais le SFC a plié sans rompre, surtout grâce à Joel Mall. Il a dit non à Lammers d'une spectaculaire claquette (54e). Le dernier rempart a remis le couvert, presque avec le même geste, sur une reprise de Dessers à la 70e.