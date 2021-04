On peut imaginer les discours d’avant-match d’Alain Geiger. On peut se représenter le coach servettien avertissant toujours et encore ses protégés du danger de laisser Lugano prendre l’avantage. Ces Tessinois si difficiles à jouer, encore plus délicats à bouger lorsqu’ils mènent au score. Alors Servette a failli s’en vouloir très fort. Vingt secondes de jeu, des Genevois qui s’oublient, Mattia Bottani qui arme une frappe tandis que Jérémy Frick est toujours en train de se replacer. À quelques centimètres près, les Grenat auraient pu tout perdre à peine entrés sur le terrain.

Avant ça, on avait pu observer un Servette désireux de trouver des solutions dans les trente derniers mètres. C’était l’échauffement, et Timothé Cognat et ses camarades additionnaient les séquences d’enchaînement de passes et de transversales sans opposition. Le problème, c’est qu’une fois que des adversaires se sont dressés face à eux, la mécanique s’est retrouvée nettement moins huilée. On ne trimballe pas Lugano comme deux défenseurs prétextes.