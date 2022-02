Football – Servette s’offre un Lausanne transparent

Sasso (à dr.) a inscrit le seul but de la rencontre samedi soir à Genève.

Transparent depuis le début du derby, Lausanne a cru tenir le hold-up du siècle à la 90e, quand un penalty a d’abord été sifflé, qui lui aurait permis d’égaliser miraculeusement. Et injustement, il faut le dire. L’affaire s’est éteinte d'elle-même: la tête de George qui avait propulsé le ballon sur la main d’Antunes, avait été faite depuis une position de hors-jeu. Ce fut là le seul moment d’espoir pour un LS fantomatique à Genève. Alain Casanova, son nouvel entraîneur depuis le milieu de la semaine, n’a pas pu enrayer la spirale négative. Et Servette, sans être génial, a mérité d’empocher les trois points de ce petit derby.

Round d’observation morose

Dans les faits, cela a donné un round d’observation morose, en timidité et en imprécisions. Le derby n’en était pas encore un. Chemin faisant, ce fébrile Lausanne ne montrant rien sinon ses limites, Servette prenait un peu d’assurance. Rien de transcendant, non, mais juste ce qu’il faut pour s’installer un peu plus dans le camp vaudois.