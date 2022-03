Football - Servette survole le derby et enfonce Yverdon

Sandy Maendly et Servette n’ont fait aucun cadeau à Yverdon, samedi en fin d’après-midi.

Il n’y a pas eu de surprise lors du derby de Women’s Super League. Samedi à la Fontenette, Servette Chênois a surclassé Yverdon (6-0). Très sérieuses, les Genevoises ont évité le piège et restent ainsi à une longueur de Zurich, qui s’est imposé en leader face à Lucerne (4-0). En 2022, les Nord-Vaudoises, avant-dernières, n’ont pour leur part inscrit qu’un seul but pour 24 encaissés en six rencontres.