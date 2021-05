Football - Servette termine sa saison sur une défaite

Le Servettien Stevanovic au duel avec Traore. Eric Lafargue

Match sans enjeu pour terminer la saison. Servette, déjà sûr de terminer troisième et donc européen, s’était mobilisé il y a une semaine à Vaduz pour assurer le coup. Saint-Gall, finaliste de la Coupe de Suisse lundi? Peter Zeidler a aligné les « coiffeurs » ... pour privilégier la Coupe. Logique.

La face sombre de Servette

C’est pourtant ce Saint-Gall C qui a ouvert le score. Un contre, un placement défensif défectueux des Grenat et Diarrassouba trouvait la faille dès la 12e minute. Quelques secondes avant, Cognat avait manqué une belle occasion, quelques secondes après Schalk avait raté seul devant le portier saint-gallois. La face sombre de Servette cette saison dans une seule séquence de quelques instants.

On aurait tort d’oublier les lumières qui ont porté les Grenat jusqu’à la troisième place du classement. Face aux seconds couteaux saint-gallois, Alain Geiger avait aligné une équipe type ou presque, en l’absence de Kone, Sauthier et Imeri (suspendus) et d’Ondoua (qui quitte le club).

On pourra toujours se dire que c’était le moment d’introduire des jeunes. Qu’il aurait d’ailleurs dû le faire plus souvent durant la saison. Mais s’il l’avait fait et que Servette avait connu mauvaise fortune dans un championnat si serré, les oreilles du coach auraient sifflé plus sévèrement encore…

L’essentiel était déjà acquis

Tiens, on devine qu’elles ont sifflé aussi pour ce dernier match au Stade de Genève. Parce qu’après le premier but saint-gallois et une domination constante servettienne, c’est Besio qui a doublé la mise pour les Brodeurs juste avant la pause. Moche. Servette aurait bien aimé finir sa belle saison sur une victoire. Mais difficile de lui en vouloir pour ce déficit de motivation, dans un match « pour beurre » . L’essentiel avait été fait avant.

Cela n’affranchissait pas les Grenat d’un sursaut d’orgueil. Il a eu lieu à la 56e, sur un corner qui trouvait Fofana aux 18 mètres: contrôle et frappe délicieusement enroulée pour réduire le score. Malgré la domination constante, les hommes de Geiger allaient en rester là. Ils ont mérité des vacances. Reprise de l’entraînement le 21 juin.