FOOTBALL

Servette tient son rang

Les Grenat ont récupéré leur quatrième place en battant Lucerne (2-0), un adversaire direct pour l’Europe.

En recevant Lucerne, meilleure équipe de l’année 2020 (10 matches/23 points), Servette défendait sa place dans le haut du ventre mou. Plus précisément ce fameux quatrième rang exceptionnellement qualificatif pour l’Europe. Et c’est peu dire que les Grenat avaient à cœur de marquer leur territoire. En abordant la rencontre le mors aux dents, ils enchaînaient pas moins de cinq occasions à valeur de but durant les 25 premières minutes. Une seule sera concrétisée: Alex Schalk à la 4e, profitant de se retrouver seul au deuxième poteau pour tromper un Marvin Müller par ailleurs excellent. C’est bien simple, seul le gardien lucernois semblait dans son match au cours de la première mi-temps.