Le Servette FC aurait sans doute voulu l’effectuer un autre jour, ce déplacement à Vaduz. Le calendrier de la Super League étant ce qu’il est, les Servettiens ont dû traverser l’entier du pays dans sa largeur tandis que l’équipe féminine du club défendait vaillamment ses couleurs en Ligue des champions (défaite 2-4 contre l’Atlético Madrid). La coïncidence ne pouvait pas plus mal tomber.

Passés les regrets, les hommes d’Alain Geiger avaient une tâche sur laquelle focaliser toute leur attention: sortir de la zone rouge et vainqueurs d’un Rheinpark où il n’est clairement pas aisé de l’emporter. Les irréductibles Liechtensteinois y ont leurs petites habitudes et rendent la vie compliquée à quasi n’importe quel visiteur. Ce n’est pas le FC Sion qui dira le contraire…

Privé de Gaël Ondoua et de Vincent Sasso, Servette a choisi de faire confiance à Yoan Severin pour faire la paire avec Steve Rouiller dans l’axe de la défense. Un joli moyen d’engranger de l’expérience pour le jeune homme, qui n’était pas entouré des derniers venus. À sa gauche se trouvait un certain Gaël Clichy,

Clichy se montre

Un plan qui fonctionne

Les débuts de G aë l Clichy, puisqu’il était aussi beaucoup question de cela mercredi? Autoritaires et convaincants. Une sérénité absolue dans les situations chaudes, un sacré sens de l’anticipation, énormément de voix pour diriger ses partenaires: l’ancien d’Arsenal et de Manchester City se trouve bien là où on l’attendait, même s’il s’est fait l’auteur de quelques approximations.