Genève : Serveuse amendée durant le Covid, la justice dit non

Patron responsable

Soutenue par le syndicat Unia et son avocat, Me Raphaël Roux, elle a contesté une nouvelle fois et a défendu son cas devant le Tribunal de police le 7 juin dernier. Ce jour-là, les juges se sont ralliés à sa cause, admettant qu’elle ne pouvait être considérée comme «responsable d’un café-restaurant», de sorte qu’elle n’aurait pas dû être amendée. Dans un communiqué lundi, Unia a appelé le Conseil d’État à «ne plus se tromper de cible en visant les salarié-e-s à la place de leur patron».