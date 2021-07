Genève - Service à l’agonie: des éducateurs appellent à l’aide 

Postes récupérés? Pas sûr

Depuis le mois de juin, sur neuf postes à temps partiel, il n’en reste que deux. Et ce, en raison des difficultés de trésorerie de la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ), qui chapeaute le service. Ce dernier intervient gratuitement à domicile, sur demande de parents en difficulté avec leurs enfants, pour résoudre des conflits et proposer une aide éducative.

Une partie des postes pourraient être récupérés l’an prochain, si les comptes de la fondation, financée notamment par des dons privés et les communes, se portent mieux. «Mais c’est sans garantie», a averti Alice Lefrançois, secrétaire syndicale. Au bénéfice d’un contrat de prestation avec le Canton, le service aujourd’hui sinistré traite en moyenne plus de 200 dossiers par an.