Football : Service minimum pour le Barça

Le FC Barcelone l’a emporté sur la plus petite des marges, à Gérone (0-1). Les Catalans se donnent de l’air en tête de la Liga, en attendant le match du Real.

Pedri a marqué le seul et unique but de la partie.

Le FC Barcelone a dominé son voisin Gérone 1-0 samedi pour la 19e journée de Liga et consolide sa place de leader six points devant le Real Madrid, qui reçoit le 3e, la Real Sociedad, dimanche (21h00).

Les Catalans se sont imposés grâce à un but de Pedri dans la cage vide sur un centre de Jordi Alba à l’heure de jeu, à la conclusion d’une belle action collective (61e). Le génial milieu de terrain canarien était entré en jeu à la 25e minute à la place d’Ousmane Dembélé, visiblement blessé. Pour son 100e match officiel avec les Blaugranas, le jeune prodige du Barça s’est illustré en marquant son sixième but de la saison, son record personnel.

Xavi avait voulu faire souffler sa pépite, qui avait reçu un coup à un genou lors du match de Coupe du Roi contre la Real Sociedad mercredi (1-0), mais un incident l’a obligé à le lancer plus tôt que prévu.

Avant la demi-heure de jeu, l’ailier français Ousmane Dembélé a demandé un changement après s’être visiblement fait mal au-dessus du genou gauche à la suite d’un sprint aux côtés d’Arnau Martinez. «Dembouz» est sorti sans l’aide des soigneurs et sans boiter, et a immédiatement signalé l’endroit de ses douleurs à Xavi, à la jointure entre son quadriceps et son genou gauche.