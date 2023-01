Football : Service minimum pour le Barça, le Real en impose à Bilbao

Les deux grands du championnat d’Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid, l’ont tous deux emporté et poursuivent leur duel à distance au sommet de la Liga, dimanche lors de la 18e journée.

Le Barça a marqué à la 35e minute par son jeune international Pedri (à g.), qui a repris en pleine course un centre de la gauche de Raphinha.

Le Barça s’est imposé sans briller à domicile aux dépens du mal-classé Getafe (1-0) en fin d’après-midi, puis en soirée le Real est allé gagner 2-0 sur le terrain de l’Athletic Bilbao, avec un but de son capitaine et Ballon d’or Karim Benzema, auteur d’un très bon match.

Les positions restent donc inchangées en tête du classement: Barcelone (1er, 44 pts) devance le Real (2e) de trois points et la Real Sociedad (3e) de six. L’étonnante équipe basque, qui compte un match en plus que les deux premiers, est allée gagner 2-0 samedi sur le terrain du Rayo Vallecano (9e).