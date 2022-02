France voisine : Ses 160’000 euros en petites coupures le mènent en prison

Un ressortissant russe, domicilié au bout du lac, a été condamné pour blanchiment d’argent.

Son périple s’est achevé derrière les barreaux. Le jeune homme de 28 ans, arrêté la semaine dernière au péage de Viry (F), non loin de la frontière, avec six grammes de résine de cannabis et 160’000 euros en petites coupures dans sa voiture, a été condamné, relate «Le Messager». Des analyses sur les milliers de billets ont révélé d’importantes traces de drogue.