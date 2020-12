Donald Trump : Ses alliés se ruent pour profiter des restes de son pouvoir

Alors que la fin du mandat de Trump approche, la Maison-Blanche croule sous les demandes de grâce présidentielle, souvent déposées de manière totalement désordonnées.

À l’approche de la fin de son mandat, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite et s’enfonce toujours plus dans le déni. Mais pour certains de ses alliés – de proches associés parmi lesquels des criminels notoires –, l’horloge tourne. De leur cellule, ils redoublent d’efforts pour soutirer au «commandant en chef» les dernières reliques de son pouvoir: une grâce présidentielle. Depuis l’annonce de la défaite de Donald Trump, la Maison-Blanche croule sous les appels et les e-mails de personnes cherchant à bénéficier de la clémence du président.