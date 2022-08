Valais: Ses biens gelés par la justice, il est privé du minimum vital

Le vendeur de pierres précieuses est sans le sou. Getty

Diamantaire disposant d’une fortune à six chiffres, Joao* n’a rien du profil de la personne sans revenus sollicitant un appui financier. Pourtant, pour subvenir à ses besoins essentiels, il doit faire appel à des proches. «Je suis sorti de préventive il y a un mois. Le compte de ma société a été séquestré par la justice, mes diamants ont été saisis et l’aide sociale m’a été refusée. Je n’ai plus accès à mes biens», soupire le quadragénaire.

L’avocat: «Je n’ai jamais vu ça»

Joao est dans le collimateur de la justice pour une affaire d’escroquerie en cours. «Il est évident que mon client, qui est père de famille, devrait disposer au moins d’une levée partielle du séquestre pour subvenir à ses besoins vitaux et mener son activité économique. En plus de vingt-cinq ans de barreau, je n’ai jamais vu ça», tonne Me Razi Abderrahim. L’avocat genevois a saisi le Tribunal fédéral pour la levée du séquestre.

«Ma société est en train de couler. À ma sortie de prison, j’ai trouvé des poursuites. On devrait quand même me permettre de payer les factures», proteste Joao. Le quadra suisse originaire du Cap-Vert crie au racisme. «Je pense que si mon client avait été un Valaisan pur jus, il aurait bénéficié d’un traitement différent», enchaîne Me Razi Abderrahim.

Par la voix du procureur général Nicolas Dubuis, le Ministère public valaisan a refusé de commenter «une affaire en cours».

*Nom connu de la rédaction

Sept mois de préventive «Il faut examiner les possibilités de mise en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention.» Cette sentence du Tribunal fédéral a entraîné la fin de la prison préventive de Joao. Suspecté d’avoir soutiré d’importants montants d’argent au père de sa compagne et aux parents d’un de ses anciens associés, il a été détenu de décembre à juillet. «Même s’il clame son innocence, ce n’est pas une oie blanche», souffle une connaissance du diamantaire.