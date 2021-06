Open Air Frauenfeld  - Ses billets falsifiés l’envoient en prison

Le jeune homme a ensuite revendu les billets falsifiés via Whatsapp, Facebook et d’autres plateformes pour près de 18’000 francs. La grande majorité des acheteurs ne se sont doutés de rien et se sont uniquement rendus compte de l’escroquerie au moment de vouloir accéder au festival.

Le Bernois a récemment dû comparaître devant la justice bernoise pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Le procès a révélé que le prévenu s’est non seulement enrichi en vendant les billets falsifiés mais également en faisant réserver des téléphones portables… qu’il ne possédait pas. Ses victimes lui ont ainsi versé plusieurs centaines de francs sans jamais recevoir de smartphone en retour.

«J’ai fait de la m****»

Interrogé par la Cour, l’accusé a avoué les faits et a concédé avoir «fait de la m****». Il s’est par ailleurs excusé et a assuré qu’il voulait réparer ses torts en remboursant l’argent indûment empoché à ses victimes.

Reste que le prévenu est bien connu de la justice bernoise. Malgré son jeune âge, il a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé pour vols, dommages à la propriété et divers autres délits. Après avoir terminé sa scolarité, il a été longtemps au chômage. Il a interrompu un apprentissage en cours de route et ne s’est tout simplement pas présenté au moment de commencer deux autres apprentissages. Son explication: «Un manque de motivation.»

«Tout se briserait à nouveau»

Appelés à la barre, sa mère et son beau-père ont cependant pris la défense du jeune homme. Selon eux, il a vécu plusieurs expériences difficiles étant plus jeune. Il aurait non seulement beaucoup souffert du divorce de ses parents, mais aurait également été anéanti par la mort soudaine et inexpliquée de son père biologique. Le couple a par ailleurs souligné le fait qu’il allait beaucoup mieux désormais et que son comportement avait changé. Le jeune homme a en effet recommencé un apprentissage, qu’il apprécie. Ses notes sont bonnes tout comme le certificat de travail de son maître d’apprentissage. «Si mon fils devait faire de la prison maintenant, tout se briserait à nouveau.»