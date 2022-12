Rugby: Il a reçu une banane pourrie d'un de ses coéquipiers pour Noël

Rugby : Un de ses coéquipiers lui a offert une banane pourrie pour Noël

Le joueur de rugby professionnel de Trévise et international italien Cherif Traorè a révélé mercredi qu’un de ses coéquipiers de club lui avait offert une banane pourrie comme cadeau de Noël, affirmant qu’il dénoncerait désormais le racisme dont il est victime.

D’origine guinéenne, le pilier de 28 ans, qui joue pour le club Benetton de Trévise, a expliqué avoir découvert une banane pourrie dans un emballage de Noël alors que les joueurs du club étaient réunis pour fêter Noël en avance et s’offraient des cadeaux de façon anonyme.

«Non seulement le geste est choquant, mais ce qui m’a le plus blessé a été de voir la plupart de mes coéquipiers présents rire. Comme si tout était normal», a dénoncé le joueur sur son compte Instagram.

Les joueurs s’excusent

Des jeunes gens «d’origines diverses» participaient à cet événement et «j’ai décidé de ne pas rester silencieux cette fois-ci, afin que des incidents comme celui-ci ne se reproduisent plus (…) et dans l’espoir que l’envoyeur apprenne sa leçon», a ajouté Cherif Traorè.