France: Ses deux enfants sont placés après son accouchement à domicile

Dans son témoignage, Noémie explique qu’après un accouchement «fabuleux, rapide et sans douleur» chez elle, accompagnée de son mari et de sa fille aînée, les choses se sont gâtées. «Lorsque mon compagnon est allé déclarer la naissance de notre fille à la mairie, la dame a paniqué en voyant que nous n’avions eu aucune assistance médicale chez nous. Elle a appelé la PMI (ndlr: Protection maternelle et infantile)» écrit la jeune maman dans sa publication.

Suspicion de maltraitance

Placées en pouponnière

Sur les réseaux sociaux, la maman condamne cet «enlèvement» et appelle à l’aide. «Nos deux filles (Lou 7 jours et Nausicaa 2 ans) sont placées en pouponnière, nous n’avons pas le droit de les voir ce week-end et nous aurons le droit de les voir uniquement 1h par jour à partir de lundi, pendant 3 semaines au plus court jusqu’à un procès où le juge des enfants décidera quels sont nos droits», se lamente-t-elle.