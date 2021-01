Steve Burnier et Lionel Delacoste sont désormais les propriétaires des PCL Presses Centrales.

L’opération «garantit la continuité et le développement d’un savoir-faire et la stabilité d’une équipe professionnelle 100% romande». L’opération a vu le jour après que la Fondation avait conclu en 2018 au terme d’une analyse approfondie qu’elle n’était plus le meilleur propriétaire pour les PCL.