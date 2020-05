France

Ses enfants sont pris dans une rixe, elle tire dans le tas

Une mère de famille a utilisé un revolver pour mettre fin à une bagarre, dans laquelle étaient impliqués ses enfants adolescents.

C'est une scène surréaliste qui s'est déroulée vendredi après-midi à Montigny-lès-Metz, tout près de Metz. Alors que ses enfants adolescents étaient pris dans une rixe entre deux groupes de jeunes, une mère de famille de 45 ans a sorti un revolver et tiré deux coups, l'un en l'air et l'autre en direction des belligérants, relate «Le Républicain Lorrain». Une balle a touché deux personnes, qui ont été légèrement blessées.

Sur place, la police a tenté de ramener le calme et interrogé la quadragénaire. Les policiers se sont également rendus au domicile de la mère de famille, où ils ont découvert du cannabis et 690 euros en espèces. Son ex-mari, père des enfants, a expliqué aux fonctionnaires que la drogue et l'argent lui appartenaient. Il sera convoqué ultérieurement par le tribunal.