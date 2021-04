Lady Gaga : Ses fans se ruent sur un ancien disque

L’album «Artpop», de Lady Gaga, s’envole dans les charts, huit ans après sa sortie.

Le classement des meilleures ventes d’albums, le 13 avril 2020 sur Apple Music aux États-Unis, avait de quoi surprendre. Après «Fearless (Taylor’s Version)» de Taylor Swift et «The Best Of» de DMX, le 3e disque le plus acheté est «Artpop» de Lady Gaga. Le succès de cet album, pourtant paru en 2013, fait suite à l’énorme mobilisation des fans de la star de 35 ans qui ont lancé le hashtag #buy­ARTPOPoniTunes («achète Artpop sur iTunes» en français) sur les réseaux sociaux. Derrière leur coup de force, les «Little Monsters» (le nom donné aux fans de l’artiste) ont souhaité convaincre Lady Gaga de publier «Artpop: Act II».