Lizzo rejette les accusations de harcèlement

Deux jours après avoir été accusée de harcèlement sexuel, religieux et racial par trois anciennes danseuses, Lizzo est sorti du silence pour donner sa version des faits. Dans un long message publié sur Instagram ce jeudi 3 août 2023, la chanteuse de 35 ans a déclaré: «Ces derniers jours ont été très difficiles et extrêmement décevants. Mon éthique de travail, ma morale et mon respect ont été remis en question. Mon caractère a été critiqué».

«Ces histoires sensationnelles proviennent d’anciens employés qui ont déjà admis publiquement que leur comportement en tournée avait été jugé inapproprié et non professionnel», a poursuivi celle qui a joué de la flûte avec James Galway. Elle a reconnu devoir parfois prendre des décisions difficiles, «mais ce n’est jamais mon intention que quelqu’un se sente mal à l’aise ou comme n’ayant pas d’importance». Son message n’a pas pour but de la faire passer pour une victime mais elle sait qu’elle n’est pas «la méchante que les gens et les médias ont décrite ces derniers jours». Lizzo a conclu en remerciant tous ceux qui l’ont soutenue «pendant cette période difficile».