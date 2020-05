Canada

Ses faux seins la sauvent d'un tir à bout portant

Une femme, victime d'une balle dans la rue à Toronto, doit la vie à ses implants mammaires. Le projectile a traversé l'implant gauche pour aller ricocher sur l'implant droit.

La femme, non identifiée, s'est rendue aux urgences après avoir vu du sang et ressenti des douleurs dans la poitrine. Durant son opération, une blessure a été découverte et une balle avec une douille en cuivre de calibre 0.40 (10 mm) a été retirée sous son sein droit. Ses implants ont été ôtés et des photographies accompagnant l'étude ainsi que les résultats d'un scanner montrent que la balle a traversé l'implant gauche pour aller frapper l'implant droit.