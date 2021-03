Lausanne : Ses fiestas avec des ados le conduisent au tribunal

Cerveau d’un rapt retentissant en 1998, un prévenu revient devant la justice pour des actes commis avec des mineurs.

Fils adoptif d’un ancien ministre vaudois, l’homme de 47 ans doit sa «célébrité» au kidnapping en 1998 d’un jeune Lausannois de bonne famille. Sa peine purgée, la justice l’a rattrapé le 1er décembre 2019. Le quadra a été interpellé en flagrant délit avec une ado de 15 ans dans son lit dans le coquet chalet que lui louait son père à Vercorin (VS).

Près d’un an avant son arrestation, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) l’avait dénoncé. La perquisition menée à son domicile avait permis aux enquêteurs de mettre la main sur de la cocaïne et du cannabis. Laissé libre, les autorités l’avaient mis en garde par rapport au très jeune âge des participants à ces soirées quasi quotidiennes où l’alcool coulait à flots et où la drogue aurait été à disposition. Les jeunes étaient souvent en rupture avec leur milieu familial.



«L’image des fêtes et des jeux sexuels est un épiphénomène de ce qu’il se passait chez moi, a affirmé hier le prévenu devant le Tribunal correctionnel de Lausanne. C’était plutôt une ambiance bon enfant. Je ne leur ai jamais acheté d’alcool ou de drogue. Ils venaient avec leurs marchandises et leurs bouteilles.»



Interrogé sur l’âge des fêtards, il soutient que toutes les jeunes filles lui avaient affirmé être plus âgées. Le Vaudois ne nie pas avoir eu des relations sexuelles avec deux très jeunes femmes de 15 et 16 ans. «J’ai pris des risques inconsidérés, c’était complètement débile. J’ai été con», a admis l’accusé, qui s’estime moralement coupable dans cette affaire.