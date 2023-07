Les fillettes de Kristen Bell aiment la bière sans alcool

Invitée dans le «Kelly Clarkson Show» du lundi 24 juillet 2023, Kristen Bell a révélé que ses filles, Delta (8 ans) et Lincoln (9 ans), aimaient boire de la bière sans alcool. Consciente que cette révélation était «folle», l’actrice américaine de 43 ans a précisé que ses enfants avaient une affinité avec cette boisson depuis plus jeunes, lors de balades familiales avec son époux, Drax Shepard. «C’est un toxicomane en rétablissement mais il aime la bière sans alcool, alors parfois il en ouvrait une. Il avait notre fille aînée sur la poitrine et nous marchions en regardant le coucher du soleil», a-t-elle raconté. «En tant que bébé, parfois elle suçait le bord (ndlr: de la bouteille). Donc je pense que cela ressemble à quelque chose de spécial pour elle, quelque chose avec papa», a ajouté celle qui se définit comme une maman ouverte d’esprit.