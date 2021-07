JO 2020 : Ses frasques sexuelles présumées le privent de village olympique

Un escrimeur américain est obligé de rester loin des autres athlètes, en raison d'un présumé comportement sexuel déplacé par le passé.

Oui pour Tokyo, non pour le village olympique. L'escrimeur américain Alen Hadzic va vivre des Jeux olympiques bien différents des autres sportifs présents. En cause, une affaire de mœurs dans laquelle il est accusé d'avoir eu un comportement sexuel déplacé avec trois athlètes américaines.

Les faits se seraient déroulés entre 2013 et 2015. L'épéiste a même été suspendu par sa fédération avant qu'un médiateur ne l'autorise finalement à faire le voyage au Japon. En clair, Alen Hadzic pourra défendre ses chances en compétition et s'entraîner, mais il n'aura pas le droit d'approcher les autres athlètes ni de vivre au village olympique. La fédération l'a même obligé à prendre un hôtel à plus de 30 minutes, tout en lui interdisant de voyager avec la délégation.