Un jeune homme de 21 ans a été reconnu coupable de dommages à la propriété. On lui reproche d’avoir apposé sa signature «ACROE» à au moins 35 reprises sur des bâtiments et du mobilier urbain, appartenant principalement à la Ville de Gland, entre 2016 et 2020. Il serait aussi l’auteur de quelques autres tags et graffitis. Il reconnaît presque tous les faits et les explique par un mal-être lié à la séparation de ses parents. Il voulait aussi «se montrer» et se faire «un nom dans le millieu», rapporte «La Côte».