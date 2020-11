La chanteuse britannique Dua Lipa a été victime de nombreuses moqueries à cause de sa façon de danser. AFP

Alors que son deuxième album «Future Nostalgia», cartonne, ainsi que son single en duo avec Angèle, «Fever», Dua Lipa, 25 ans, aurait pu ne jamais poursuivre sa carrière dans la musique. Tout ça à cause de la méchanceté des internautes. Ils ont en effet été nombreux à se moquer d’elle à cause d’une chorégraphie qu’elle a présentée sur scène pour son titre «One Kiss», en 2018. Sur le Net, la vidéo de sa performance était même devenue un mème, histoire de bien enfoncer le clou. La chanteuse l’avait alors très mal vécu. «J’ai subi des tonnes de critiques après la sortie de mon premier album et c’est quelque chose qui m’a bouleversée, ça m’a rendue très anxieuse, confie-t-elle dans «Attitude». Je me suis demandée si j’étais assez bonne, si j’étais vraiment faite pour ce métier et monter sur scène.»

Après que sa vidéo était devenue virale, la star a été récompensée dans deux catégorie aux Grammy Awards, en 2019: Meilleur Nouvel Artiste et… Meilleure Danse dans le clip «Electricity». Or, malgré ses deux prix remportés, Dua se souvient qu’elle était encore dans la ligne de mire de ses détracteurs: «Même après les Grammys, des gens disaient: «Elle ne les mérite pas». La situation s’est alors empirée pour la jeune femme. «Pendant une période, ça a foutu en l’air ma santé mentale. Quand je dansais sur scène et que je voyais des gens me filmer, je me disais qu’ils allaient garder ces vidéos pour se moquer de moi.»