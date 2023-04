Zurich: 80 délits routiers lui coûtent 4 ans et demi de prison

Un trentenaire a accumulé plus de 80 infractions. La justice l’a finalement rattrapé et condamné.

Zurich : Ses innombrables délits routiers lui coûtent 4 ans et demi de prison

Le prévenu lors de son arrivée au Tribunal d’Andelfingen (ZH). 20Min/hoh

L’acte d’accusation remplit 32 pages où plus de 80 infractions au Code de la route y sont énumérées. Un Suisse de 32 ans s’est retrouvé vendredi pour répondre de ces délits devant le Tribunal de district d’Andelfingen (ZH). La mise en danger de la vie d’autrui constitue l’infraction la plus grave. En juin 2020, deux gardes-frontière ont voulu contrôler le Suisse, à quatre heures du matin, à Benken (SG), car ils ont constaté en interrogeant la base de données des plaques d’immatriculation que le conducteur n’avait pas de permis de conduire valable. Il a d’abord fait semblant de s’arrêter, puis a accéléré et a filé à toute allure au volant de sa Golf. À Uhwiesen (ZH), une deuxième voiture des gardes-frontière a tenté de l’arrêter. L’accusé s’est alors brièvement arrêté, avant de de remettre les gaz, si bien qu’un des deux gardes-frontière a dû sauter sur le côté pour ne pas se faire renverser.

Le deuxième incident grave s’est produit en janvier 2022. Cette fois-ci, la police cantonale a voulu le contrôler à Lucerne alors qu’il était au volant d’un bolide. Mais le chauffard n’a pas obtempéré, a endommagé deux véhicules et ne s’est pas arrêté lorsque les agents se sont approchés de sa voiture, pistolet au poing. Lors de sa fuite, il a provoqué deux collisions frontales, avant d’être finalement arrêté par la police cantonale zurichoise. Depuis, il est en détention.

Incorrigible

Le juge a parlé «d’une kyrielle de délits». Ainsi, l’accusé a été photographié à treize reprises avec différentes voitures et a circulé 64 fois avec de fausses plaques d’immatriculation. De plus, il a roulé à 147 km/h dans un tunnel autoroutier en se filmant avec son téléphone portable. «Et ce n’est que la pointe de l’iceberg?» a questionné le juge. Et le prévenu de répondre par l’affirmative.

Le juge a voulu savoir pourquoi, malgré le retrait de son permis de conduire, le trentenaire a toujours conduit sa voiture et effectué des trajets dangereux pendant une dizaine d’années. «Je ne peux pas le dire, ce n’était pas voulu», a-t-il répondu, avant d’ajouter qu’il n’en est pas fier et essaie de travailler sur lui dans le cadre de sa thérapie en prison. Un expert a attesté qu’il souffre d’un trouble dissociatif de la personnalité et d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Le procès s’est déroulé selon une procédure abrégée. Le procureur a proposé une peine de prison de 4,5 ans à exécuter pour mise en danger de la vie d’autrui et toute une série de délits routiers, y compris la révocation d’une peine avec sursis.

