Canton de Neuchâtel : Ses mains «ne tremblent pas» mais, à 80 ans, le chirurgien doit arrêter ou migrer

«Une discrimination neuchâteloise»

Même s’il a décidé de ne pas faire de recours au Tribunal fédéral, le médecin n’en dénonce pas moins une mise à l’écart uniquement basée sur des critères d’âge et non d’aptitude. Ce qui serait anticonstitutionnel, selon le bientôt octogénaire, dont un neurologue a confirmé les aptitudes cérébrales et manuelles. «Mes mains ne tremblent pas, patients et collègues me font confiance», a encore relevé le chirurgien dans ArcInfo. En réalité, le Dr Gontran Sennwald va poursuivre ses activités ailleurs. Il va quitter le canton de Neuchâtel pour celui de Berne où la limite d’âge pour la pratique du métier de médecin n’existe pas. Ce qui pousse le médecin à dénoncer ce qu’il appelle une «discrimination neuchâteloise».