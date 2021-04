Charlotte de Witte : Ses morceaux ne devraient pas manquer de chevaux

La princesse de la techno Charlotte de Witte sortira le 30 avril 2021 l’EP «Formula». Elle jouera ses titres la veille lors d’un live stream depuis un lieu peu banal.

La pépite belge de la techno est sur la grille de départ pour dévoiler son premier disque de 2021, l’EP de trois titres «Formula». Cette galette de 22 minutes, Charlotte de Witte l’a créée après avoir eu une révélation en écoutant « Formula (Hockenheim Club Mix)», fameux titre des années 1990 du duo DJ Visage. «La redécouverte de ce morceau m’a inspirée à utiliser des sons de course et à les intégrer dans mes productions», a expliqué l’artiste.

Le soir du 29 avril 2021, quelques heures avant que son disque soit publié, Charlotte de Witte le présentera dans un live stream intitulé «New Form’ IV: Formula» sur Facebook, YouTube et Twitch. La DJ de 28 ans se produira dès 19h depuis le célèbre circuit automobile du Mugello, en Toscane (It). Un endroit qu’elle n’a pas choisi au hasard. «J’ai toujours été une grande fan d’adrénaline et de vitesse. Que ce soit la moto ou le ski, les sensations fortes que procurent ces activités m’ont toujours captivée. C’est le même frisson qui m’anime lors de mes performances devant un public. En tant que Belge, avec l’emblématique Grand Prix de Spa-Francorchamps, la F1 a de plus une signification particulière dans ma culture», a-t-elle raconté.