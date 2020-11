L’Américano-Nippon de 21 ans fait un tabac avec son premier disque sorti en mars 2020. Il doit notamment ce succès au carton du single «Heather», 20e titre le plus écouté sur Spotify dans le monde. Le single a en outre été utilisé plus d’un milliard de fois dans des vidéos sur TikTok.



«Il y a six mois, si quelqu’un m’avait dit que j’aurais un tel succès, je ne l’aurais pas cru. Je suis sujet au syndrome de l’imposteur: mes titres sont si personnels qu’il est impossible pour moi de penser qu’ils puissent toucher les gens», a analysé Conan Gray dans «People». Selon lui, sa nature «timide et introvertie» due à ses origines japonaises, l’a mené à écrire de la musique. Et plutôt bien visiblement puisque ses morceaux ont tapé dans l’oreille d’Elton John et de Taylor Swift.